Fahrettin Altun'dan Sedef Kabaş'ın çirkin ifadelerine sert tepki

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından kullanılan bu ifadelere sert çıktı.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullanılan bu çirkin sözlere büyük tepki göstererek 'gazeteciliğin de bir ahlakı vardır' dedi. İşte Fahrettin Altun'un konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar;

''Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!

Bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum

Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Zira Nurettin Topçu’nun dediği gibi “ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını” koymak gerekir.

Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor.

Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur

Gazetecilik haber üreterek yapılır

İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır.

Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iş

Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum.''