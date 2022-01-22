Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın evinin önünde eyleme çağırdı!

Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmiş yıllarda Hz. Havva'nın Hz. Adam'e 'hıyanet' ettiğini söylediği vaazı tekrar gündemde. Ahmet Hakan o video üzerinden Milli Beka Haraketi üyelerini Cübbeli Ahmet Hoca'nın evinin önünde eylem yapmaya çağırdı...

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Cahil Adem ile Havva' sözleri nedeniyle Sezen Aksu ve ona destek veren Ali Babacan'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Havva videosu olay oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Hz. Havva'ya 'hıyanet'le suçladığı görülen videoyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım...

Hz. Adem’e cahil dedi diyerek Sezen Aksu’ya en büyük muhalefeti Cübbeli yapmıştı.

Fakat şu işe bakın ki...

Cübbeli’nin bir vaazında...

“Hz. Havva’nın Hz. Adem’i aldattığını” söylediği ortaya çıktı.

Ey Milli Beka Hareketi!

Sizi Cübbeli’nin evinin önüne alalım.