Ayçiçek yağı, un, yumurta zamları için yeni gelişme

KDV düzenlemesiyle birlikte en çok şikayet edilen gıda zamlarının biraz frenlemesi bekleniyor. KDV sadeleştirilmesiyle ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde düşüş bekleniyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Temel gıdada yaşanan artış sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmanın, önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanıyor. Tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacağı çalışma sonrası, etiketlerle önemli anlamlarda düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

Etiket fiyatlarına yansıyacak

Milli Gazete'de yer alan habere göre; söz konusu çalışmanın ana hatlarının oluşması için farklı alternatiflerin değerlendirildiği; Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başlandığı öğrenildi.

KDV konusunda ortak aklın oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilmiş olacak. Böylelikle; KDV oranlarında yapılacak düzenlemenin, temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat etiketlerinde düşüş sağlaması da bekleniyor. Bu bağlamda; un, yumurta, süt ay çiçek yağı gibi yüksek etiketli ürünlerin fiyatlarında ciddi bir iyileşmenin olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen ve mevcut düzende farklı oranlarda uygulanan KDV oranları ile ilgili kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" demişti. Düzenlemenin hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanları rahatlatmasına kesin gözüyle bakılırken çalıştaylardan çıkan öneriler doğrultusunda düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.