Beklentileri karşılayamayan Netflix'ten sert düşüş! Son 5 yılın en düşük seviyesi...

Netflix'in abone sayısı 2021'de 18.2 milyonluk artışla 222 milyona ulaştı. Bu son 5 yıldaki en düşük yeni abone kazanımı oldu. Firma, 2022'nin ilk çeyreğinde ise yalnızca 2.5 milyon yeni abone kazanmayı beklediğini açıkladı. Analist beklentilerinin altında kalan büyüme rakamları Netflix hisselerinde açılış öncesi işlemlerde yüzde 20'ye yakın kayıp yaşanmasına yol açtı.

Netflix dizi ve programları tüm dünyada zaman zaman gündemi meşgul etse de artan rekabet dolayısıyla abone büyümesinde hedefleri tutturamadı. Firma dün 2021 mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2021'in son çeyreğinde platformun toplam üye sayısı 8.3 milyon artarak22 milyona ulaştı. Bu artış 8.5 milyonluk analist beklentilerinin altında kaldı. 2021 genelinde ise Netflix'in abone sayısındaki artış 2020'ye göre yaklaşık yüzde 50 düşüşle 18.2 milyona geriledi. Böylece Netflix 2015'ten bu yana en düşük yeni abone kazanımına imza attı.



2020 yılında koronavirüs pandemisinin etkisiyle üye sayısında beklentilerin çok üzerinde bir artış yaşanmıştı. Dolayısıyla 2021'de artış hızında belli bir oranda bir düşüş bekleniyordu. Ancak firma 2022'nin ilk 3 ayında abone sayısının yalnızca 2.5 milyon artmasını beklediğini duyurdu. Artış hızındaki düşüş bu düşük beklentiyle birleşince Netflix hisselerinde sert bir gerileme yaşandı. Bugün Nasdaq'ta işlem gören Netflix hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 19.9 düştü.







"Her ülke ve bölgede büyümeyi sürdürdük"

Netflix üye artış hızındaki düşüşte isim vermeden Apple, Disney, Amazon gibi rakiplerinin etkisi olduğunu kabul etti. Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tüketicilerin eğlence vakti için her zaman alternatifleri olmuştur. Ancak son 24 ayda dünya genelinde pek çok firmanın kendi yayın platformlarını geliştirmesiyle rekabet yoğunlaştı. Bu rekabet büyüme hızımızı düşürse de yeni alternatiflerin devreye girdiği her ülke ve bölgede büyümeyi sürdürdük" ifadeleri yer aldı. Abone sayısındaki yavaşlamaya rağmen Netflix'in gelirleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artışla 26.7 milyar dolara ulaştı. Firmanın net kârı da 2.7 milyar dolardan 5.1 milyar dolara çıktı.