İsmail Saymaz'dan 'ulema' gibi Sezen Aksu fetvası: Eleştirenler İslam'ı bilmiyor

İsmail Saymaz, Sezen Aksu'nun 'cahil' ifadesini eleştirenlerin İslam'ı bilmediğini hatta Kur'an-ı Kerim'i bile okumadıklarını savundu.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki programda Sezen Aksu'nun şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak yorumlanan şarkı sözü için İslami kaynakları kendince yorumlayarak Aksu'nun haklı olduğunu söyledi. Aksu'ya kızanların İslam'ı bilmediğini hatta Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarını söyleyen Saymaz, ayetleri yorumlayarak "Bunun nesi günah nesi suçtur?" diye konuştu.

Saymaz şunları söyledi: "Şarkıda ne diyor 'Sözleyin o cahil Havva ile Adem'e' diyor, bu kadarcık geçiyor. Şarkıda küfür yok, hakaret yok aşağılama yok. Problem ettikleri cümle 'cahil' ifadesi. Tepki gösterenlerin de bir kısmı İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı Kerim'i okumamış, Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin nasıl bir hikayede barındıklarından haberleri yok. Kuran emir yasakların yanı sıra belli hikayeleri anlatır. Biz onları topraktan var ettik. Onlara şu ağaca yaklaşmayın dedik, fakat onlar Şeytan'ın aldatmasına uyarak yasaklı meyveyi yediler ve onlar sürgün olarak aslında dünyaya gönderildiler. Bu anlatıyla Adem'in sadece ilk peygamber değil, sadece ilk insan değil; ilk hata eden, gaflete düşen, Şeytan'ın tuzağına düşen olduğu söylenir, cehalet de buna vurgudur. Sebebi de budur. Ben bunu böyle söylediğimde bunun nesi günah nesi suçtur?" dedi.