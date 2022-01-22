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Karda yürüyen herkesin başına gelebilir bir anda genç kızın üzerine düştü!

Anadolu Ajansı

Yoğun kar yağışı yüzünden çatılarda biriken karlar tehlike saçıyor. Karabük'te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü.

KARABÜK Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kız, apartman çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü.

Hızla bulunduğu yerden kalkan ve çevredekilerin yardımıyla civardaki iş yerine alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Ömer Lort, AA muhabirine, kaldırımda 3 kişinin yürüdüğünü, bu sırada aralarındaki genç kızın üzerine kar kütlesinin düştüğünü anlattı.

Düşmenin etkisiyle 16 yaşlarındaki kızın yere yığıldığını belirten Lort, "Yanağı şişti, iş yerine aldık, su verdik. Korktu, ağladı, sonra kendine geldi. Kızın herhangi bir sıkıntısı yok, ambulans istemedi." dedi.

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