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MEDYA

Sedef Kabaş'tan Erdoğan'a çirkin sözler

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki yağıyor. Kabaş, Erdoğan için "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi. Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada Kabaş'ın küstah sözleriyle ilgili inceleme kararı alındığını bildirdi.

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

Skandal sözlere tepki yağdı

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

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