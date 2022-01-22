Beşiktaş, Malatya'da direkleri geçemedi! 3 topu direkten dönen Beşiktaş, Malatyaspor'la berabere kaldı
BEŞİKTAŞ için kritik maç direklere takıldı. Yeni Malatyaspor'la Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Malatya'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 3 topunun direkten döndüğü maçta Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'de 24. haftada Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Çekişmeli geçen maç 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş'ın 3 topu direklerden dönerken, maçın 6. dakikasında Konyaspor'un kazaya kurban giden futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşu yapıldı. İşte maçtan dakikalar...
4. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan’ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.
10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria’nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa’nın sert vuruşunda top direkten döndü.
26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko’ya verdi. Dicko’nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.
37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş’ta Rıdvan’ın ortasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmadan döndü.
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçında ilk yarı golsüz tamamlandı.
Goller ikinci yarıda geldi
60. dakikada Batshuayi'nin vuruşunda Teixeira tamamladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
82. dakikada Necip'in Tetteh'ye yaptığı hareket sonucu kazanılan penaltıyı gole çeviren Adem Büyük, skoru 1-1'e getirdi.
89. dakikada Ghezzal'ın ortasında önce Vida, sonra Batshuayi'nin vuruşlarında top direkten döndü.
Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Ahmet Çalık unutulmadı
Müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.
Maç 11'leri
ÖK Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş maçı 11'i: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko
Beşiktaş'ın ÖK Yeni Malatyaspor maçı 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Kenan, Batshuayi