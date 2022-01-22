Faiz indirimleri sonrası Hazine'nin borcu ne oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine gittiği 2021 yılının Eylül-Aralık döneminde döviz kuru ve enflasyonla birlikte Hazine'nin borç stoku da hızla arttı.

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Eylül ayı başında 8,30 olan dolar/TL kuru, yüksek enflasyona rağmen TCMB'nin faiz indirdiği dönemde 20 Aralık'ta 18,30'lara kadar yükseldikten sonra yılı 13,35 seviyesinde kapatmıştı.

Ağustos sonunda 2 trilyon 95 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku, aralık ayı sonunda 2 trilyon 748 milyar TL'ye ulaştı.

Borç dört ayda 653 milyar oldu

Bu dönemde Hazine'nin net borçlanması sadece 6,8 milyar TL olurken, borç stoku döviz kurundaki artışın etkisiyle 653 milyar TL oldu. Bu artış çok büyük oranda döviz kuru ve altın fiyatlarındaki değişimden kaynaklandı.

Son dört ayda borç stokunda kaydedilen 653 milyar TL’lik artışın milyar TL’si, 610 milyar TL’si döviz cinsi borç stoku artışından kaynaklandı.

Merkezi yönetim borç stokunda Aralık 2020-Aralık 2021 dönemindeki bir yıllık artış tam 935 milyar TL oldu. Borç stoku bu dönemde yüzde 51,6 oranında arttı.

Son bir yılda döviz cinsi borç stokunda artış 797 milyar TL oldu.

2021 sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stokunun yüzde 66'sı döviz ve altın cinsi borçlardan oluştu. TL cinsi borç oranı yüzde 34'e geriledi.

Merkezi yönetim toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı 2020 sonunda yüzde 56,2 idi.