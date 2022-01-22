Doğu Perinçek ile Ayhan Bilgen görüştü! Bilgen ne konuştuklarını açıkladı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile HDP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığı yapan Ayhan Bilgen buluştu. Ayhan Bilgen, görüşmenin içeriğini 'ülke sorunlarını konuştuk' diyerek açıkladı.

Abone ol

Ayhan Bilgen ve Doğu Perinçek bir araya geldi. Görüşmenin, Ayhan Bilgen’in cezaevinden çıkması sonrasında gerçekleştiğini belirten Doğu Perinçek, görüşmenin içeriğine dair “Onu açıklamak istemiyorum” dedi. Perinçek, “İstediğim zaman görüşürüm. Tam ne zaman görüştüğümü ve ne konuştuğumuzu açıklamak istemiyorum. O bana kalmış bir şey” ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen ise görüşme ile ilgili “Ülke sorunlarını konuştuk” dedi. “Karşılıklı görüştük. Nezaket ziyaretiydi” ifadelerini kullanan Ayhan Bilgen, “Cezaevinden çıktıktan sonra başka siyasetçiler ile de görüştüm. Muhalefetten hemen hemen her partiyle de görüştüm. Özel olarak yaptığımız bir görüşme değildi. Ülke gündemine dair sorunları konuştuk, siyaset konuştuk” açıklamasını yaptı.