Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük’ü 5-0 yendi.

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17’nci dakikada Fatih Karagümrük’te Jimmy’nin pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Balkovec, topu Emre’ye gönderdi. Emre’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28’inci dakikada Adana Demirspor’da Svensson’un pasıyla buluşan Yunus, topu alır almaz Vargas’a gönderdi. Vargas’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

31’inci dakikada orta sahada Samet, Karamoh’la ikili mücadeleye girdi. Yere düşen Karamoh, Samet’in arkasından yürürken ayağına vurdu. Hakem Suan Arslanboğa, yaşanan gerginliğin ardından Karamoh’a kırmızı kartı gösterdi.

35’inci dakikada Adana Demirspor’da soldan Vargas, korner atışını kullandı. Ceza sahasında Balkovec’ten seken topa gelişine vuran Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

52’nci dakikada Adana Demirspor’da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.

58’inci dakikada Adana Demirspor’da Assombalonga’nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0.

67’nci dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas’ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

74’üncü dakikada Adana Demirspor’da Belhanda’nın pasıyla buluşan Assambalonga, sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Viviano’da kaldı.

83’üncü dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 4-0.

90’ıncı dakikada Balotelli'nin kendi ceza sahası önünden gönderdiği topu takip eden Yunus Akgün, rakiplerini geçerek kaleci Viviano'nun yanında topu ağlara gönderdi: 5-0.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.