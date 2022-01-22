Maske Kimsin Sen Dinazor Seda Bakan mı dinazor maskesinin altındaki kim?

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Dinazor oldu. Peki Maske Kimsin Sen Dinazor kim Seda Bakan mı? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında, başarıları...

Abone ol

FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Dinazor Seda Bakan mı?

Dinazor maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları dinazor maskesinin altında Seda Bakan olduğunu ifşa etti bile.

Seda Bakan kimdir: Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı “Kardeş Payı” adlı dizide oynadı.

Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikâhın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizssiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Filmleri :

2014 – Kardeş Payı

2014 – Zaman Makinesi 1973

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010-2013- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2010 – Şen Yuva

2009 – Umut

2009 – Geniş Aile

2009 – Makber

2008-2009 – Adanalı

2008 – Pars: Narkoterör

2007 – Sana Mecburum