Maske Kimsen Sen Aslan Özge Borak mı Aslan kim ipuçları gerçek çıktı

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Aslan oldu. Peki Maske Kimsin Sen aslan Özge Borak mı? Özge Borak kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen aslan Özge Borak mı?

Aslan maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları aslan maskesinin altında Özge Borak olduğunu ifşa etti bile.

Özge Borak kimdir: Özge Borak 14 Şubat 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Henüz 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümü ile oyunculuğa başlayan Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Selçuk Borak’ın kızıdır.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitiren Özge Borak sanatçı bir aileden geliyor. Bülent Şakrak ile evlenen Özge Borak, 2010 yılında boşanmıştır. Daha sonra Ata Demirer ile 2012 yılında evlenmiş ve 2014 yılında ayrılmıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2003 yılında başlayan Borak, Ihlamurlar Altında, Eyvah Eyvah, Güldür Güldür, İstanbullu Gelin, Leyla ile Mecnun gibi pek çok önemli projede yer almıştır.

2014 - Eyvah Eyvah 3

2013 - Bir Yastıkta

2012 - Leyla ile Mecnun (TV Dizisi)

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2011 - Bir Günah Gibi

2010 - Eyyvah Eyvah

2009 - 2010 - Küçük Kadınlar

2008 - -2010 - Akasya Durağı

2007 - 2009 - Eşref Saati

2005 - Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında

2003 - 2004 - Sultan Makamı

2003 - Kara Gün