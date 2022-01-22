Maske Kimsin Sen Kuzgun Kubilay Aka mı Çukur detayı ele verdi

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Kuzgun oldu. Peki Maske Kimsin Sen Kuzgun kim Kubilay Aka mı? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Kuzgun Kubilay Aka mı?

Kuzgun maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları kuzgun maskesinin altında Kubilay Aka olduğunu ifşa etti bile.

Kubilay Aka kimdir:

2 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, dizide 4 sezon boyunca çok sevilen Celasun karakterini başarıyla oynamıştır.

2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal rolünde

2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal rolünde

2017-2021 Çukur: Celasun rolünde

2018: Aşk Bu Mu?: Umut rolünde

2020- 2021 Aşk 101: Kerem rolünde