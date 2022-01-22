Rum kesiminden skandal karar! Milli sporcunun Türkiye'ye getirilmesi engellendi

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplara çıkma maçı öncesinde testi pozitif çıkan sporcumuz Alperen Arabacı, Rum kesiminde karantinaya alındı. Türk heyetinin oyuncuyu ülkeye getirmesi engellendi.

Abone ol

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında erkek milli takımımız Güney Kıbrıs Rum kesimi ile eşleşti.

Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazandı. rövanş İçin Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne giden Milli Takımımız da sporcumuz Alperen Arabacı'ya yapılan koronaviürs testi sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

Rum kesimi engelledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzun ambulans uçak ile Türkiye'ye getirme girişimi Rum kesimi tarafından reddedildi.

Rum kesiminin bu hamlesinin ardından girişimler devam ediyor.