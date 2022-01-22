Maske Kimsin Sen Kuzgun Erkan Koçak Köstengil mi Çukur detayı ele verdi

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de Kuzgun oldu. Peki Maske Kimsin Sen Kuzgun kim Erkan Koçak Köstengil mı? Erkan Koçak Köstengil kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Kuzgun Erkan Koçak Köstengil mı?

Kuzgun maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları kuzgun maskesinin altında Erkan Koçak Köstengil olduğunu ifşa etti bile.

Erkan Koçak Köstengil kimdir: 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında Bursaspor'un altyapısında futbol oynadı. Futbolcu olma hayalinden vazgeçerek oyuncu olmaya karar verdi.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başladı.

Televizyonda ilk defa 2005 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 4. sezonundaki 'oto galericisi' rolüyle göründü.

Beyazperde de ise ilk defa 2008 yılında 'Güz Sancısı' sinema filminde 'nümayişçi' karakteriyle yer aldı.

2009 yılında 'Facebook dizisi' olarak bilinen 'Mukadderat' adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T. adlı polisiye dizide 'Emre' karakterini oynadı.

Senaryosunu yazıp yönettiği 'Vakit' adlı kısa film, 2010 yılında Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2012 yılları arasında 'Sakarya Fırat' dizisinde canlandırdığı 'Er Mahmut Karakum' karakteriyle tanınmaya başladı. Ardından 'Torbacının Esrarı', 'Babalar ve Evlatlar', 'Merhamet ve One Night in Istanbul' gibi yapımlarda yer aldı.

2014 yılında 'Ulan İstanbul' dizisinde oynadığı 'Karlos" karakteriyle beğeni topladı. Aynı yıl Onur Ünlü'nün filmi 'İtirazım Var'da 'Süpermen' rolüyle yer aldı.

2017-2021 yıllarında yayınlanan 'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı' karakterini oynadı.

2018 yılında Vefaspor'da yarım sezon kalecilik yaptı.

2021 yılında Hollanda'nın amatör takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı.

4 kısa filmlik projesinin ilk ayağı olan, senaryosunu yazıp yönettiği 'Suma' adlı filmiyle 2018 yılında Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Günümüzde kendi yazıp, oynayıp, yönettiği tek çalışmalı tiyatro projesi '12 Numaralı Adam' ile birçok ülkeyi dolaşıyor.