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İsmail Kartal: Takviye yapabilirsek istediğim oyunu oynatırım

İsmail Kartal: Takviye yapabilirsek istediğim oyunu oynatırım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. Oyun planım bu. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun bu. Çok iyi başladık. Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik."

"Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok"

"Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı."

"Birkaç takviye yapabilirsek istediğim oyunu oynatabilirim"

"İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. Sakat olan bölgelerle ilgili belki yönetimle konuşup birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Oyun gücünüz azalıyor"

"İlk yarı Serdar, ikinci yarı Novak, benim en etkili oyuncularımdan birini sol beke çekmem... Tempo yapamıyorsunuz ve oyun gücünüz azalıyor. Bu yüzden rakip de sizin üstünüze gelir. İyi futbol oynamaya çalıştığımız dönemde, bunu gösterdik."

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