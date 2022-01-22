Göztepe deplasmanda Başakşehir'i devirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi.

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8. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Mahmut Tekdemir ceza sahasındaki Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sol çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

17. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ndiaye ceza sahasına ortasını yaptı, Jahovic penaltı noktası yakınından topa kafayı vurdu. Kaleci Muhammed soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

37. dakikada konuk ekip öne geçti. Moubandje'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Ndiaye kayarak vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, Göztepe ceza sahasında topla buluştu. Chadli, Okaka'ya yüksek bir top gönderdi. Göğsüyle topa düzelten Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topu Okaka kontrol etti ve uygun pozisyondaki Chadli'ye pasını attı. Chadli'nin şutunu kaleci İrfan kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz Türüç'ün pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci İrfan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ev sahibi takımın atağında Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi, soldan ortasını yaptı. Altı pas önünde Okaka kafayı vurdu, kaleci İrfan Can soluna uzanıp topu kontrol etti.

87. dakikada Göztepe farkı ikiye yükseltti. Atınç'ın kullandığı serbest vuruşta uzun gönderdiği topa hareketlenen Halil, Duarte'nin üzerinden seken topu ceza sahasında kontrol etti. Halil, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.

90+5. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Aleksic yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.