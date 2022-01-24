Fatma Girik'in kızı var mı manevi kızı Ahu Turanlı kimdir kaç yaşında?

Yeşilçam'ın duayen ismi, dört yapraklı goncanın değerli isimlerinden biri olan Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünü ardından Fatma Girik'in hayatı merak edildi. 57 yıldır evli olan Memduh Ün ile birlikte olan Fatma Girik hiç evlenmedi ve çocuğu yoktur. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında manevi bir kızı var. Peki kimdir Ahu Turanlı yaşı kaç?

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Usta oyuncu, Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik hayatını kaybetti, ölümü ile başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. 79 yaşında ölen Fatma Girik'in özel hayatı da merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Fatma Girik 79 yaşında. Hiç evlilik yapmayan Fatma Girik, 57 yıl Mehduh Ün ile birlikte yaşadı. O dönem evli olan Mehduh Ün eşi intihar eder diye boşanmadı ve ilişkileri 57 yıl sürdü. Fatma Girik'in hiç çocuğu yoktur. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında bir kızı vardı. Vasiyeti üzerine tüm mal varlığını Ahu Turanlı'ya kaldı iddiaları hakkında henüz bir açıklama yok.

Fatma Girik 79 yaşında vefat etti. Sevenleri ve dostları usta oyuncu ardından taziye mesajlarını yayınlarken Fatma Girik kızı Ahu Turanlı gündeme geldi. Girik’in manevi kızı olan Ahu Turanlı hakkında araştırmalar yoğunlaşırken ''Ahu Turanlı kimdir, ne iş yapıyor?'' gibi sorular merak konusu oldu.

Ahu Turanlı kimdir: Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik vefat haberi sevenlerini üzdü. Vefat haberini ardından gündeme Fatma Girik vasiyetnamesi ve mal varlığı geldi. Usta oyuncu servetini manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacağı iddia edildi. Peki Ahu Turanlı kimdir?

Ahu Turanlı, Fatma Girik’in kardeşi Müesser Turan’ın kızı olduğu öğrenildi. Özel bir şirkette çalışan Ahu Turanlı, yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi. Ahu Turanlı bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli olduğu biliniyor. Fatmara Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi bulunuyor.