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Pfizer CEO'su normal hayata dönüş tarihini verdi

Pfizer CEO'su normal hayata dönüş tarihini verdi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, devam eden Kovid-19 salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Şirketin tüm Kovid-19 mutasyonlarını kapsayan ve yılda bir kez uygulanacak aşı geliştirme çabasında bulunduğunu söyleyen Bourla, "Yılda bir kez insanları aşı olmaya ikna etmek kolay. Virüs yok edilmeyecek ve önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Birkaç ay içinde normal hayata dönebiliriz. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler olabilir" dedi.

Şirketin üzerinde çalıştığı aşı ile ilgili de konuşan Bourla, daha fazla mutasyon ile karşılaşılabileceğini belirterek, "Bu virüs, yeni mutasyonlar oluşturabiliyor, ayrıca aşı ve bağışıklık korunmasından da etkilenmiyor" dedi.

Bugüne kadarki mutasyonların aksine sadece Omicron'un aşıya rağmen enfeksiyona neden olabildiğini söyleyen Bourla, yine de aşıların hastaneye yatış oranlarını düşürdüğünün altını çizdi.

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