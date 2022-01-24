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Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında dün saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12'nci dakikada bugün aynı saate ertelenen Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması, yine ertelendi.

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Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında dün 19.00'da başlayan Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken 12'nci dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından bugüne ertelendi. İstanbul'da kar yağışının ve elverişsiz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak. Ev sahibi ekip, 2'nci dakikada Pa Dibba'nın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçmişti.

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