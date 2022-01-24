BIST 1.923
DOLAR 13,42
EURO 15,17
ALTIN 793,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu covid-19'a yakalandı! Son sağlık durumu...

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu covid-19'a yakalandı! Son sağlık durumu...

KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun korona virüs testinin pozitif olduğunu belirterek, tedavisinin ve karantina sürecinin evde devam ettiğini bildirdi.

Abone ol

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, korona virüse yakalandı. PCR testi pozitif çıkan Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef PCR testimin sonucu pozitif çıktı. Ancak genel durumumun iyi olduğunu ifade etmek isterim. Karantina ve tedavi sürecim evden devam edecek. Herkese kolaylıklar ve iyi haftalar diliyorum" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Girik annesi Münevver Girik kaç yaşında kimdir?
Fatma Girik annesi Münevver Girik kaç yaşında kimdir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fatma Girik kardeşleri kaç tane Günay Girik ve Münevver Girik kimdir?
Fatma Girik kardeşleri kaç tane Günay Girik ve Münevver Girik kimdir?
65 yaş aylığı 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
65 yaş aylığı 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
İstanbul Havaalanından son dakika! Tüm uçuşlar durduruldu yeni haber
İstanbul Havaalanından son dakika! Tüm uçuşlar durduruldu yeni haber
Kar yağışıyla balık tezgahlarında bolluk yaşandı! Hamsinin fiyatı ucuzladı
Kar yağışıyla balık tezgahlarında bolluk yaşandı! Hamsinin fiyatı ucuzladı
İhtiyaç sahiplerine yönelik 450 milyon TL ek kaynak! Bakan açıkladı
İhtiyaç sahiplerine yönelik 450 milyon TL ek kaynak! Bakan açıkladı
DS Automobiles'tan sıfır faizli ve takas destekli fırsatlar 12 ay sıfır faizli kredi imkanı
DS Automobiles'tan sıfır faizli ve takas destekli fırsatlar 12 ay sıfır faizli kredi imkanı
Ahu Turanlı kimdir Fatma Girik'in manevi kızı nerede kaç yaşında?
Ahu Turanlı kimdir Fatma Girik'in manevi kızı nerede kaç yaşında?