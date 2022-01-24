BIST 1.923
DOLAR 13,42
EURO 15,17
ALTIN 793,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobilde öldürdü polisi arayıp teslim oldu

Otomobilde öldürdü polisi arayıp teslim oldu

SAMSUN'da Aykut A., otomobilde tartıştığı Ahmet Sözen’i (35) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından eve giden Aykut A. (29), polisi arayıp teslim oldu.

Abone ol

Korkunç olay gece saatlerinde meydana geldi. Aykut A., daha önce kendisini darbeden Ahmet Sözen ile buluştu. Sözen'in aracında oturup alkol alan taraflar arasında bu olay nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aykut A., Ahmet Sözen'e tabancayla ateş etti. Olay sonrası evine giden Aykut A., polise haber verdi. Eve gelen polislere olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim olan Aykut A., polis merkezine götürüldü.

Aykut A.’nın ifadesi doğrultusunda olay yerine giden ekipler, Ahmet Sözen'in şoför koltuğunda cansız bedeniyle karşılaştı. Aykut A.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş aylığı 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
65 yaş aylığı 2022 kaç para oldu ne zaman ödenir?
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
Eyüpspor-Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
İstanbul Havaalanından son dakika! Tüm uçuşlar durduruldu yeni haber
İstanbul Havaalanından son dakika! Tüm uçuşlar durduruldu yeni haber
Kar yağışıyla balık tezgahlarında bolluk yaşandı! Hamsinin fiyatı ucuzladı
Kar yağışıyla balık tezgahlarında bolluk yaşandı! Hamsinin fiyatı ucuzladı
DS Automobiles'tan sıfır faizli ve takas destekli fırsatlar 12 ay sıfır faizli kredi imkanı
DS Automobiles'tan sıfır faizli ve takas destekli fırsatlar 12 ay sıfır faizli kredi imkanı
Ahu Turanlı kimdir Fatma Girik'in manevi kızı nerede kaç yaşında?
Ahu Turanlı kimdir Fatma Girik'in manevi kızı nerede kaç yaşında?
Kuşadası'nda deprem AFAD'dan açıklama
Kuşadası'nda deprem AFAD'dan açıklama
Pfizer CEO'su normal hayata dönüş tarihini verdi
Pfizer CEO'su normal hayata dönüş tarihini verdi
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke