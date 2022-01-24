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İngiltere'de görevden alınan Müslüman bakanın iddiası yankı uyandırdı Başbakanlık harekete geçti

İngiltere'de görevden alınan Müslüman bakanın iddiası yankı uyandırdı Başbakanlık harekete geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski bir bakanın Müslüman olması nedeniyle görevden alındığına ilişkin iddialarının soruşturulmasını istedi.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan, Kabine Ofisi’nden milletvekili Nusrat Ghani'nin iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini istedi." ifadesi kullanıldı.

Ghani de Twitter hesabından, "Dün gece Başbakan'a söylediğim gibi tek istediğim bunun ciddiye alınması ve bunu soruşturması. Bunu yapma kararını memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

İnancı nedeniyle bakanlıktan alındı mı?
Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alındığını iddia etmişti.

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