İstanbul'da kar alamı! Mesai saatleri 15.30'a çekildi AFAD'dan son dakika açıklama geldi

İSTANBUL'da aralıklarla süren kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artıracak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşımdaki aksamaların dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15.30'da sona erdiğini bildirdi. Öte yandan AFAD zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu. Seferlerde de peş peşe iptaller yaşanıyor.

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İSTANBUL son yılların en sert kışını yaşıyor. İstanbul havalimanında uçuşlar tamamen dururken, yoğun kar ve tipi sebebiyle karayolunda da ulaşımda aksamalar var. Kenti felç eden kar yağışı sebebiyle İstanbul valiliği kamu kurumları için mesaiyi erken bitirme kararı aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesainin saat 15.30 ile biteceğini açıkladı. Ali Yerlikaya şu twiti attı:

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı saatlik hava durumu tahminine göre kar yağışı 15.00 itibariyle etkisini artırdı. İstanbul'da gece yarısına kadar yoğun kar yağışı var. Kar yağışı salı günü sabah saatlerinde kesilmiş olacak. Salı ve çarşamba günü ara verecek olan kar yağışı perşembe günü yeniden etkili olacak.

AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması istenen açıklamada, “Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.