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İstanbul Havalimanı kar ve tipinin etkisinde! THY seferleri iptal etti

İSTANBUL Havalimanında kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Havalimanı zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından üç gün önce başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Hava ulaşımının olumsuz hava koşullarından minimum seviyede etkilenmesi için İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul operasyonların kesintisiz sürdüğü İstanbul Havalimanında 300 personel ve 130 kar temizleme aracı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç kara tarafında olmak üzere toplam 500 personel ve 180 araç 24 saat esasına göre görev yapıyor.

THY’den 83 sefer iptali
Olumsuz hava şartlarından Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleri de etkilendi. Kar yağışı nedeniyle THY’nin bugün gerçekleştirmeyi planladığı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 31, İstanbul Havalimanı’ndan ise 52 olmak üzere toplam 83 iç ve dış hat seferi iptal oldu.

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