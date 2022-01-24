Sosyal medyadaki çocuğa dayak görüntülerine Aile Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada bir çocuğa karnesi zayıf diye babası tarafından ağır şiddete maruz kaldığı video tepki çekmişti. Yetkili kurumlara çağrı yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaparak görüntülerin Irak'ta gerçekleştiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada "Sosyal medyada gündem olan “bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı” görüntülerin Türkiye’de değil Irak’ta gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu ve benzeri görüntülerin yayılmaması için kamuoyunu hassasiyete davet ediyoruz." dedi.

Sosyal medyada video "Alanya'da olduğu iddia edilen olayda, "iddiaya göre karnesi zayıf" olan çocuğu, babası acımasız şekilde dövüyor." açıklamasıyla dolaşıma girmişti.