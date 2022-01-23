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TikTok sapığı Pakistanlı yakalandı!

İstanbul'da sokakta yürüyen kadınların videolarını çekerek TikTok'ta yayınlayan Pakistanlı, şikayetler üzerine yakalandı.

İSTANBUL'da çeşitli tarihlerde çektiği videoları TikTok hesabından yayınlayan tacizci yakalandı.

Sosyal medyadan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis, Pakistan uyruklu M.S’yi (35), Orta Mahalle’deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyete götürüldüğü ve hesapların detaylı biçimde incelendiği belirtilirken, Pakistan uyruklu M.S'nin sınır dışı edilebileceği kaydedildi.

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