Gonca Vuslateri Gülse Birsel'e tepki verdi Yalan Dünya-Vasfiye Teyze videoları patladı!

Gülse Birsel'in 2550 liralık elektrik faturasına verdiği tepkinin ardından, Birsel'in Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle ünlenen Gonca Vuslateri'nin ücret tepkisi vermesiyle beraber yıllar önce yayınlanan dizinin Vasiye Teyze'li bölümleri internette yeniden patladı!

Elektrik zammının ardından elektrik faturalarını önceki dönem ve son dönemde gelen rakamları kıyaslayarak paylaşan sosyal medya kullanıcıları günlerdir Twitter başta olmak üzere pek çok platformda tepki veriyor. Elektrik zammının ardından elektrik faturalarındaki yüksek ödeme meblağlarına tepkisini fatura görseli paylaşarak gösterme' akımına ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel de katıldı. Gülse Birsel 3+1 evine gelen 2 bin 550 liralık elektrik faturasının fotoğrafını paylaşarak "Ben de kira tadında faturamı arz edeyim" notunu düştüğü paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu. Bu paylaşımın ardından Gülse Birsel'e, 2011'de sevilen dizisi Yalan Dünya'da 'Vasfiye Teyze' rolünü verdiği oyuncu Gonca Vuslateri'den çok konuşulacak bir tepki geldi. Gonca Vuslateri, Gülse Birsel'in elektrik faturasında rakamdan şikayetçi olmasını eleştirerek, Yalan Dünya' dizisindeki sevilen karakter 'Vasfiye Teyze' rolü için kendisini daha ucuza çalıştırdığını söyleyince sosyal medya karıştı.

Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımının ardından sosyal medyada, yıllar evvel yayınlanan Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze'nin olduğu bölümler internette yeniden viral oldu.