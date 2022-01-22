Kar yağışı Ankara'ya yaşamı felç etti!

Ankara'da dün gece başlayan bugün de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle yüzlerce araç yolda kalırken eleştirilerin hedefinde yine ABB Başkanı Mansur Yavaş vardı.

ANKARA'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek kesimlerde etkisini artırırken yüzlerce araç yolda kaldı.

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının Pursaklar, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel, Dikmen Keklikpınarı ve Keçiören'in yüksek kesimlerinde etkili olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için tedbirler alındı.

AKOM koordinasyonunda sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada 2 bin 128 personel, 818 araç görevlendirildi.