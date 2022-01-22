BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
GÜNCEL

Kar yağışı Ankara'ya yaşamı felç etti!

Ankara'da dün gece başlayan bugün de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle yüzlerce araç yolda kalırken eleştirilerin hedefinde yine ABB Başkanı Mansur Yavaş vardı.

ANKARA'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek kesimlerde etkisini artırırken yüzlerce araç yolda kaldı.

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının Pursaklar, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel, Dikmen Keklikpınarı ve Keçiören'in yüksek kesimlerinde etkili olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için tedbirler alındı.

AKOM koordinasyonunda sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada 2 bin 128 personel, 818 araç görevlendirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
 Rusya'da Epifani Bayramı'nda buz tutan nehre giren kadın kayboldu
 Rusya'da Epifani Bayramı'nda buz tutan nehre giren kadın kayboldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kayseri'de çay içerken birden fenalaştı! Arkadaşları şaka yaptığını zannedince olanlar oldu
Kayseri'de çay içerken birden fenalaştı! Arkadaşları şaka yaptığını zannedince olanlar oldu
Karda yürüyen herkesin başına gelebilir bir anda genç kızın üzerine düştü!
Karda yürüyen herkesin başına gelebilir bir anda genç kızın üzerine düştü!
Kadıköy'de 'kiramıza yardım edin' diye bağırdılar! İstanbul Valiliği bu yaşlı çifti arıyor!
Kadıköy'de 'kiramıza yardım edin' diye bağırdılar! İstanbul Valiliği bu yaşlı çifti arıyor!
İstanbul'da taksici dehşeti! Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu eleştirisi: Uzanan dilleri koparmak görevimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu eleştirisi: Uzanan dilleri koparmak görevimiz
Gürcistan'da covid-19 hastası hemşireye bıçakla saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Gürcistan'da covid-19 hastası hemşireye bıçakla saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Öfkeli veliden okula baltalı baskın
Öfkeli veliden okula baltalı baskın
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola kardeşi 'Gülben' Merve Dizdar'ı rezil etti!
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola kardeşi 'Gülben' Merve Dizdar'ı rezil etti!