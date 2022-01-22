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Kayseri'de çay içerken birden fenalaştı! Arkadaşları şaka yaptığını zannedince olanlar oldu

KAYSERİ'de kafeterya işletmeciliği yapan Atilla Yıldız, arkadaşının şakasına gülerken içtiği çayı nefes borusuna kaçırdı. Yardım istediği arkadaşlarının şaka yaptığını zannettiği Yıldız, baygınlık geçirdi. O anlar kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Talas İlçesinde kafeterya işleten Atilla Yıldız, kendi kafesinde adaşlarıyla çay içerken bir anda fenalaştı. Şaka yapan arkadaşına güldüğü sırada çayı nefes borusuna kaçıran Yıldız, ayağa kalkarak arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları şakacı kişiliğiyle bilinen Yıldız'ın önce şaka yaptığını zannettiler. Ancak Atilla Yıldız, bir süre sonra sırtüstü yere düştü. Arkadaşlarının müdahalesiyle rahatlayan Atilla Yıldız; "Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygın geçti" diye konuştu.

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