Ankara'da yollar buz pistine döndü kar kazaları kamerada

ANKARA'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Kameralara yansıyan kazalarda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken araçlarda maddi hasar oluştu.

Başkent'te tüm gün süren kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi. Yokuş aşağı kayan araçların başka araçlara çarpıp durduğu kazalara ilişkin görüntüler cep telefonu kameraslarına yansıdı.

Kameraya yansıyan bir kazada, yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobilin önüne çıkan 2 otomobile çarpıp durduğu an görüldü. Otomobilin kontrolünü kaybeden sürücünün uzun süre korna çalarak çevresini uyardığı da görüntüye yansıdı. Mamak ilçesinde meydana gelen kazada ise kayan otomobilin kar küreme aracına çarptığı an kameraya yansıdı.

Araç içi kamerasında yer alan diğer bir kazada da karşı yönden kayarak gelen otomobilin duran 2 otomobile çarptığı an yansıdı.

Mamak ilçesi Sağduyu Caddesi'nde ise yine yokuş aşağı kontrolden çıkan EGO otobüsünün 6 otomobil, 1 kamyonete çarptıktan sonra güçlükle durduğu anlar görüntüye yansıdı.