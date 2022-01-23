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Müjde Ar'dan Erdoğan'a Sezen Aksu tepkisi: Annem Aysel Gürel'in Adem ile Havva şarkı sözleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu için "Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesine Müjde Ar'dan tepki geldi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldığı camide, isim vermeden Aksu'yu eleştirdi. Erdoğan'ın bu çıkışının ardından Halk TV'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Müjde Ar, Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken şarkı sözüne yönelik, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu için "Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demesine Müjde Ar'dan "Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" yorumu geldi.

"Annemin Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim"

Halk TV'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Müjde Ar, "Annemin Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" yorumunu yaptı. Erdoğan'ın açıklamasına da değinen Ar, "Toplu iğne başı kadar tartışmayacak bir konuyu dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor" şeklinde konuştu.

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