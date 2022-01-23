TV8 O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak'ın performansı sosyal medyada viral oldu

TV8'de Cuma akşamı finali yayınlanan O Ses Türkiye'nin birincisi Hasan Koçak'ın Artvin'de cami imamı olan babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri duygulandırdı.

TV8 ekranlarında Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye'de şampiyon olan Hasan Kolçak, son model otomobilin sahibi oldu. Birinci olduktan sonra konuşmakta güçlük çeken yarışmacı, "Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim" dedi.