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TV8 O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak'ın performansı sosyal medyada viral oldu

TV8'de Cuma akşamı finali yayınlanan O Ses Türkiye'nin birincisi Hasan Koçak'ın Artvin'de cami imamı olan babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri duygulandırdı.

TV8 ekranlarında Cuma akşamı final bölümüyle ekrana gelen O Ses Türkiye'de şampiyon olan Hasan Kolçak, son model otomobilin sahibi oldu. Birinci olduktan sonra konuşmakta güçlük çeken yarışmacı, "Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim" dedi.

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