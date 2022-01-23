Hadise Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde Sinan Akçıl şarkısında görümcesiyle oynadı

Hadise Mehmet Dinçerler'den 3 milyonluk evlilik yüzüğü almasının ardından, iş insanının kız kardeşinin düğününe katılarak aileye girdi. Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Düm Tek Tek parçasında görümcesiyle dans etti.

Sevgilisi Mehmet Dinçer ile evliliğe ilk adımını atan Hadise, müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Düğünde kendi şarkıları çalan Hadise, bir ara müstakbel görümcesiyle karşılıklı göbek attı. Hadise'nin Eurovision'a katıldığı şarkısı Düm Tek Tek'te görümcesini elinden tutarak oyandığı anlar sosyal medyada viral oldu. Instagram'da magazin yayını yapan sayfalarda Hadise'nin Düm Tek Tek'in söz yazarının, Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl olduğu, ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şarkısında görümcesiyle oynadığıan dikkat çekildi.

Ünlü şarkıcı Hadise nihayet aradığı mutluluğu buldu. Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.

İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, kaynanasıyla yan yana verdiği pozla iddiaları çürüttü.





Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

Hadise'nin 'istenmeyen gelin' benzetmeleriyle başlayan ve evliliğe doğru emin adımlarla ilerleyen ilişkisinde geldikleri nokta, sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.