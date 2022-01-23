İstanbul'da kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sancaktepe'de ambulans kayganlaşan yolda ilerleyemezken Bağcılar'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yolun kayganlaşması sürücülere zor anlar yaşattı. Kaza yapan sürücülerin yaşadığı bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde bir aracın çarptığı polis aracının kayarak yoldan çıkması yer alıyor. Başka bir kayıtta da bir aracın çarptığı ticari taksinin kayarak yol kenarındaki polis aracına vurduğu, başka bir aracın da yolda kaydığı görülüyor.

Ambulans yolda kaldı

Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Sancaktepe'de buzlanma nedeniyle ambulans yolda kaldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansı çalıştıran sürücünün aracı hareket ettirmekte zorlanması yer alıyor.

Yine Sancaktepe'de kayganlaşan yolda bir araç devrilerek yan yattı.

Bağcılar Meydan'da da sürücüler güçlükle ilerledi. Hareket halindeki araçların kayarak birbirine çarpmasıyla hafif çaplı kazalar meydana geldi. Yine Bağcılar'da yolda ilerleyen İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı.

Bu arada kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi.