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Hadise'nin 3 milyonluk evlilik yüzüğü Berfu Yenenler'i kahretti Kendi yüzüğünün fiyatıyla dalga geçti

Hadise’nin 3 milyon TL’lik tektaşının ardından oyuncu Eser yenenler'in eşi Berfu Yenenler, 2 bin 400 TL’lik evlilik yüzüğüyle video çekti: “Her evlilik teklifi sonrasi ben”

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ederken taktığı tektaş son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Bunun üzerine küçük tektaşıyla ilgili sürekli şakalar yapan oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kendi yüzüğünün fiyatını gösterdiği videoyla viral oldu.

Berfu Yenenler, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği milyonluk tektaşından sonra kendi yüzüğünün fiyatını paylaştı. 



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