Galatasaray son dakikalarda yıkıldı GS TV spikerleri sinirden böyle çıldırdı!

Galatasaray, Trabzonspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Son 6 dakikada gelen gollerle yıkılan Sarı-Kırmızılılarda kulüp televizyonu GS TV'de yayın yapan spikerler adeta çıldırdı.

Galatasaray öne geçtiği Trabzonspor derbisini adeta bir kabus gibi son 6 dakikada yediği 2 golle kaybetti. Taraftarların yoğun tepkisini alan Sarı-Kırmızılı yönetim maç sonunda istifaya davet edildi.

Edin Visca'nın golü sonrası canlı yayında kendinden geçen Galatasaray TV spikeri sosyal medyada gündem oldu. Maç sonunda en çok paylaşılan videolar kısmında yerini alan bu kesit maçın önüne geçti.