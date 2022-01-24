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İstanbul'da kar kimilerine çile kimilerine keyif oldu araçlar kızak gibi kaydı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Zeytinburnu'nda karın yağışına sevinen bir grup gençte halay çekerek karın tadını çıkardı.

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı kent genelinde renkli görüntüler oluşturdu. Zeytinburnu ilçesinde kar yağışına sevinen vatandaşlar halay çekerek renkli görüntüleri ortaya çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt Fikri Sönmez Caddesinde de buzlanan yolda ilerleyemeyen sürücülere çevredeki vatandaşların yardım ettiği görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile ölümsüzleştirdiler.

Esenyurt'ta kardan dolayı yolda kayan otomobillerin duramayarak çevredeki araçlara çarptıkları görüldü. Görüntülerde kayan ilk otomobil park halindeki bir otomobile çarptığı görülüyor. Kayan ikinci otomobilinde duramayarak park halindeki bir otomobile çarparak durduğu görüldü.

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