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GALATASARAY

Galatasaray Trabzonspor'a 2-1 yenilince GS TV'de olanlara bakın

Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un karşılaşmanın son 6 dakikasında ardı ardına yediği goller GS TV'de sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın son 6 dakikasında üst üste 2 gol yiyen Galatasaray, kendi evinde Trabzonspor'a yenildi. GS TV'de Taylan Antalyalı'nın gole sebebiyet olan hatası da ilginç görüntülere sahne oldu.

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