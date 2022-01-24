Galatasaray Trabzonspor'a 2-1 yenilince GS TV'de olanlara bakın

Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un karşılaşmanın son 6 dakikasında ardı ardına yediği goller GS TV'de sinirlerin gerilmesine neden oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın son 6 dakikasında üst üste 2 gol yiyen Galatasaray, kendi evinde Trabzonspor'a yenildi. GS TV'de Taylan Antalyalı'nın gole sebebiyet olan hatası da ilginç görüntülere sahne oldu.