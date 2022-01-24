Bakan Murat Kurum’dan videolu 'Elazığ depremi' mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle bir video mesaj yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren depremin yıl dönümü sebebiyle bir video mesaj yayımladı.

Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Kurum, o gün yaşanan acının hala tazeliğini koruduğunu belirterek, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

“Tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık”

Video mesajında “Ne acıdır ki, bu cennet ülke, bu güzel insanlar deprem nedeniyle çok hüzünler yaşadı” diyen Bakan Kurum, “Şu son 100 yılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik. 24 Ocak 2020 saat 20.55'te Elazığ’da 50, Malatya’da 155 bina depremin ilk anında yıkıldı. O gece bütün dünya, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları bir seferberlik ruhuyla, yiğit, mert, vefakar Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanına koştu. Bakanlıklarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankamızla 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya’dan ayrılmadan arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hızlıca tamamladık. Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya’da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar hâlinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık” dedi.

12 milyon vatandaşa güvenli konut sağlandı

Elazığ ve İzmir’de yaşanan son depremlerin deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

“2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

“Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm”

Video mesajında “Yine bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize yeni sosyal konut müjdeleri vereceği bir yıl olacaktır” ifadelerini kullanan Kurum, mesajını şöyle tamamladı:

“2022 yılında da milletimiz için ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm’ demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye, çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz. Bir kez daha Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.”