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ATV Müge Anlı canlı yayında Sinan Akçıl'la sürpriz düet! 'Durum Çok Acil'i Müge Anlı'ya yazmış!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sinan Akçıl ve Müge Anlı'dan sürpriz düet... Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil Şarkısı'nı Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını itiraf etti.

ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın sürprizi programa damgasını vurdu.

Müge Anlı canlı yayınına katılan Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına Müge Anlı'nın ilham olduğunu söyledi.



Müge Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlenmiş

Gerçek bir Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini anlattı.

"Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım"

Sinan Akçıl "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım" dedi.



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