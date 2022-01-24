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Yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te bir evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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