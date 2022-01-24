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Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Günlerdir süren kar yağışı bugün etkisini artıracak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ereğli, Zonguldak, Amasra hattında kar örtüsü artıyor. Akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı var. Peki kar yağışı ne kadar daha sürecek? Meteoroloji ve uzmanların son hava durumu açıklaması...

Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Tüm Türkiye karla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanlarının 'avar kar fırtınası' dedikleri yoğun yağışla birçok kentte yollar kapandı araçlar yollarda kaldı. İstanbul başta olmak üzere  Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ereğli de bugün akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı var. D100 Bolu Dağı Geçişi her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı. Öte yandan İstanbul'a aralıksız kar geldiği bildirildi.

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Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Tüm Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği merak ediliyor. Meteorolojiden ve meteoroloji uzmanı isimlerden son hava durumu tahminleri geldi. Gelen tahminlerde yoğun kar yağışının daha da etkisini artıracağı ve kentte hafta boyunca kar yağışının devam edeceği bilgisi var.

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Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre  İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Kar yağışı ne kadar sürecek?
Prof. Orhan Şen yaptığı son açıklamada şunları söyledi:
-Kar yağışı İstanbul için Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği görünüyor. 

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