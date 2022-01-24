Avar kar fırtınası yolda aralıksız yağacak! Meteoroloji uyardı İstanbul, Kocaeli, Sakarya dikkat!

Tüm Türkiye karla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanlarının 'avar kar fırtınası' dedikleri yoğun yağışla birçok kentte yollar kapandı araçlar yollarda kaldı. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ereğli de bugün akşam saatlerine kadar yoğun kar yağışı var. D100 Bolu Dağı Geçişi her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı. Öte yandan İstanbul'a aralıksız kar geldiği bildirildi.