Bülent Arınç'tan 'Göç mevsimi' paylaşımı! Tek tek isimlerini saydı

Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazeteci Uğur Mumcu Mumcu ve şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Vefat eden Fatma Girik de bu paylaşımın içinde yer aldı.

Abone ol

Eski Başbakan Yardımcısı AK Partili Bülent Arınç "Göç mevsimi" başlığıyla yaptığı paylaşımında vefat eden isimleri andı. Arınç "Farklı vesileler ile hayatlarımızda yer edinmiş ve bize dokunmuş birçok isim son zamanlarda aramızdan ayrıldı. Onların ayrılışları geçmişte vedalaştıklarımızı da hatırlattı. Mehmet Akif Ersoy, Uğur Mumcu, Gaffar Okan, Hrant Dink, Mehmet Ali Birand, Münir Özkul, Rauf Denktaş, Güldal Akşit, Sezai Karakoç, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, Fatma Giriş ve niceleri... Bir göç mevsiminin yolcuları... Gidenlerin ardından bizler onların hayatlarımızda bıraktığı izler üzerine bir kez daha düşündük." dedi ve Prof. Dr. Alacakaptan ile yaşadığı bir anıyı paylaştı.