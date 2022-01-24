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İstanbul Havaalanından son dakika! Tüm uçuşlar durduruldu yeni haber

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı sebebiyle hava ulaşımında son dakika gelişmesi var. İstanbul havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

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İSTANBUL Havalimanı'nda etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle uçuşlar 1 saat süreyle durduruldu. Son dakika haberini ajanslar saat 14.20'de geçti.

İstanbul havalimanında özellikle tipinin etkili olduğu ve havalimanını ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

THY seferleri iptal etti
Olumsuz hava şartlarından Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferleri de etkilendi. Kar yağışı nedeniyle THY’nin bugün gerçekleştirmeyi planladığı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 31, İstanbul Havalimanı’ndan ise 52 olmak üzere toplam 83 iç ve dış hat seferi iptal oldu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 52 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

İptal olan seferleri sorgulamak için tıklayın

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