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Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşım başına bela oldu 68 yaşındaki kadının özrü kabul edilmedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meral Akşener hakkında yaptığı paylaşım başına bela oldu 68 yaşındaki kadının özrü kabul edilmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sosyal medyada yazılan bir yazıyı kendi hesabından paylaşan yaşlı kadın 7 aydır hukuk mücadelesi veriyor. 68 yaşındaki Aliye Damarcı, özür dileme ve uzlaşma talebinin de reddedildiğini söyledi.

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68 yaşındaki Aliye Damarcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında atılan bir tweet’i alıntılayarak kendi hesabından paylaştı.

Bunun üzerine Akşener’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu iddia eden Damarcı, soruşturma sonrası açılan dava için adliye koridorlarında mücadele veriyor.

Yaklaşık 7 aydır bu dava ile uğraşan Damarcı, avukatı aracılığıyla hukuk sürecini devam ettiriyor. Avukat Nilhan Öngel, Akşener’in Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına tepki gösterdiğini belirterek, kendisinin de aynı şekilde yüzlerce kişiyi hakaret davası nedeni ile mağdur ettiğini dile getirdi.

"Akşener, Sedef Kabaş hakkında açıklama yapıyor kendisi de yüzlerce kişiye hakaret davası açarak mağdur ediyor"
Avukat Nilhan Öngel, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş’ın polis merkezine götürülmesiyle ilgili olarak, ‘Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye adalet gelecek’ diyerek eleştiride bulundu fakat Akşener'in kendisi, 68 yaşındaki müvekkilim Aliye Damarcı’nın hakaret içermeyen bir davranışından dolayı kendisini dava edip şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine 68 yaşındaki müvekkilim defalarca karakola giderek ifade vermek durumunda kaldı. Siyaset benim işim değil ancak bir siyasetçinin bu denli çift başlı konuşması ve yaptıklarıyla hareketlerinin birbirini tutmaması yakışık alır bir durum değildir. Müvekkilim bu konuyla ilgili bizle irtibata geçerek, ifade ve beyanlarında karakol ve adliyede Akşener’den özür dilediğini söyledi. Bunun sonuçsuz kaldığını görüyoruz. Bizde bu yüzden konunun takipçisi olduk. Akşener, gazeteci Sedef Kabaş hakkında açıklamalarda bulunurken, kendisinin de yüzlerce kişiye dava açarak mağdur ettiğini belirtmek isterim. Akşener, 68 yaşındaki Aliye Damarcı teyzemizden özür dilemelidir" dedi.

"Özür diledim, uzlaşma talebim kabul edilmedi"
68 yaşındaki Aliye Damarcı ise "Sosyal medyadan pek anlamayan biriyim. Sosyal medya hesabımdan bir paylaşımı alıntı olarak paylaştım. Bunun sonucu bana dava açıldı. Hakaret içermeyen bilinçsizce bir paylaşımdı. Karakol vasıtasıyla haberim oldu. Adliyeye gittim, özür dileyerek uzlaşma talebinde bulundum. Kabul edilmedi, tekrar karakoldan çağırıldım. Son olarak çareyi avukata başvurmakta buldum" ifadelerini kullandı.

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