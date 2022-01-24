İstanbul'da kar ve tipi bastırdı Vali duyurdu İstanbul'a girişler yasaklandı E5 kapandı

İSTANBUL'da yoğun tipi ikindiden itibaren başlayınca son dakika haberleri arka arkaya geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde E-5 karayolu trafiğe kapandı. İstanbul Valisi Yerlikaya son dakika açıklaması yaparak İstanbul'a girişe izin verilmeyeceğini duyurdu.

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İSTANBUL'da kar yağışı tipiye dönüştü. Avrupa yakasında Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi. İstanbul'un en yoğun trafiğinin olduğu E-5 olarak bilinen D-100 otoyolunda da trafik durdu. İstanbul Havalimanı uçuşlara kapandı. THY seferleri iptal etti. Memurların mesaisi erken bitirildi. Meteoroloji gece yarısına kadar tipi ve yoğun kar yağışı uyarısı verdi. İşte İstanbul için geçen son dakika haberler:

YOLDA KALDILAR Otobüs duraklarında yoğunluk

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde işe ya da evine giden vatandaşlar, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiindeki otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, otobüs duraklarında uzun süre bekledi.

Esenler, Harem... Otogarlardaki çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur” dedi.

AVM Vali duyurdu erken kapatılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun yağış nedeniyle İstanbul'daki AVM'lerin 19.30 itibarıyla kapatılacağını duyurdu. Vali Yerlikaya "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla 19.30'da kapatılacaktır" açıklaması yaptı.

İPTAL Tüm uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları: 'Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'a kadar durdurma kararı aldık.'

17.00 Trafik durdu toplu ulaşım yapılamıyor

Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü. Haramidere, Beylikdüzü, Büyükçekmece yönünde de vatandaşlar yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalışıyor.

16.30 İstanbul'a giriş yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." dedi.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.

16.00 Yollar kilitlendi E-5 kapandı

Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu olarak bilinen D100 karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

Küçükçekmece D-100'de göz gözü görmüyor

Aniden bastıran tipi İstanbul'un en yoğun trafik akışının olduğu D100 karayolunu etkisi altına aldı

15.30 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık

Yolda kalan bir şoför, “Havaalanı kavşağına geldiğimizde yol tuzlanmıştı. Oraya kadar hiçbir şey yoktu. Havaalanı kavşağını geçtik, gişeleri çıktık, sallandık. Tipi bastırdı bir anda. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Otoban olduğu için kenara çekemedik arabaları. Devam etmek zorunda kaldık. İlerinin açık olduğunu düşündük. Tam rampayı geçtiğimizde, önümde bir tır makasladı. Önümdeki tır da makaslayınca ben devam etmek zorunda kaldım. 2 buçuk saattir bu şekil yolda kaldık. Arabalarımız mümkün değil yürümüyor. Karayolları açtı buraları ama tekrar kapandı tabii. İleride de zaten zincirleme kaza varmış” dedi.

Marmara Otoyolu'nda yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.

15.00 Memurların mesai saati erkene çekildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ulaşımdaki aksamaların dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15.30'da sona erdiğini bildirdi. Öte yandan AFAD zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu.

