Kuzeninden iğrenç plan! Eve dört erkek girdi börekçiye sığınan genç kız polisi aradı
Ankara’dan Adana'ya ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğunu, kendisini yanına çağıran kuzeni arkadaşlarıyla birlikte silah zoruyla fuhuşa zorladı. Evden kaçarak bir börekçiye sığınan genç kız, polisi arayarak kurtuldu.
Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Z.H.(15) Ankara’dan Adana’daki ablasının yanına geldi. Z.H. bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü. İlknur D. kuzenini yanına çağırdı. Z.H. kuzeninin yanına gitti.
Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti.
Fuhuşa direnince darp edildi: Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi. Kız çocuğu korkusundan evden çıkamazken gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.’ye zanlılar içecek verdi. Bu arada Z.H. zanlılar tarafından da darp edildi.
Börekçiye sığındı: Z.H. içeceği içtikten sonra da kendinden geçti. Z.H. sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp evden çıkarak bir börekçiye sığındı.