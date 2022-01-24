Kuzeninden iğrenç plan! Eve dört erkek girdi börekçiye sığınan genç kız polisi aradı

Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti.