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Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanı canlı yayında açıkladı! Kar yağışı ne kadar sürecek?

İSTANBUL'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

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A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da devam eden kar yağışı ile ilgili önemli bilgiler verdi.  Öncelikle geçen sene yaşanan kuraklığa değinen Bayhan, Türkiye'nin son 90 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde su kaybettiğine vurgu yaparken, yağan karın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Konya, Ankara dikkat!
Başta Ankara ve Konya olmak üzere bu gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ciddi derecede düşeceğine değinen Bayhan, sıcaklığın -15 derecelere düşebileceğini belirtti. Öte yandan İç Anadolu'da kar yağışı da devam edecek.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Esra Bayhan İstanbul'da kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtirken yaşanacak poyrazla birlikte kar yağışının ve soğuğun daha fazla hissedileceğini ifade etti. Kar yağışı İstanbul'da yarın da etkisini devam ettirirken, daha sonra etkisini azaltacak ve kar İstanbul'u terk edecek.

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